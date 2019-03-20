Самые высокие цены на секс-работниц на Урале нашли в Салехарде и Ханты-Мансийске Фото: depositphotos.com © URA.RU

Индекс доступности услуг проституток в России составил журнал «Сноб». Цена часа с «жрицей любви» в зависимости от города может стоить как 1,1 тысячи рублей, так и 5,5 тысячи рублей. В рейтинг вошли и куртизанки с Урала.

Так, час работы проститутки в Салехарде и Ханты-Мансийске обойдется клиенту в три тысячи рублей. Самый низкий ценник на стандартный набор услуг обнаружили в Кургане — 1,5 тысячи рублей. Выше расположились проститутки Челябинска (1,7 тысячи рублей), Перми и Тюмени (две тысячи рублей), а также Екатеринбурга (2,5 тысячи рублей).

В целом, самый высокий прайс корреспонденты журнала обнаружили в Москве — 5,5 тысячи рублей, самый низкий — в Биробиджане — 1,1 тысячи рублей. Авторы материала отметили, что при составлении рейтинга учитывали только тех девушек с низкой социальной ответственностью, которые ищут клиентов самостоятельно, без помощи сутенера.

Также в инфографике «Сноба» был высчитан уровень доступности «жриц любви» для граждан. За основу был взят средний доход жителя каждого города, из которого вычисляли процент, который будет потрачен на одну встречу с проституткой. Так, 4% от дохода на секс-работницу потратят среднестатистический житель Салехарда и Тюмени, 5% — пермяк, 6% — житель Ханты-Мансийска, около 7% — челябинец, курганец и екатеринбуржец.