В Хабаровске — новая акция в поддержку Фургала

Задержание Фургала объяснили декриминализацией Дальнего Востока Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В Хабаровске — новая несанкционированная акция в поддержку губернатора края Сергея Фургала, который был арестован по подозрению в организации убийств. Демонстрация началась в 05.00 по московскому времени (12.00 по местному) на площади Ленина у здания правительства края, передает ТАСС.

«Участники принесли плакаты и скандировали различные лозунги, в том числе в поддержку Фургала», — сообщили в агентстве. В акции приняли участие значительно меньше людей чем в субботу.

«По информации полиции, в субботу [на акцию] пришли от 10 до 12 тыс. участников. Акция в воскресенье собрала несколько сотен человек», — сообщают в издании. Полиция сопровождает колонну протестующих, но задержаний не было.

Задержание Фургала объяснили декриминализацией Дальнего Востока. Суд арестовал его до 9 сентября, пишет RT. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, куда входил Фургал, заявил, что задержание чиновника произошло в не совсем корректной форме. Он добавил, что из партии Фургала исключать не будут. Организаторами стихийного митинга, устроенного накануне, в ГУ МВД края назвали сторонников арестованного губернатора. А политтехнолог Анатолий Макаров в разговоре с URA.RU выразил мнение, что подобные акции могут придать аресту Фургала политический характер — таким образом его команда старается избежать уголовного преследования.

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