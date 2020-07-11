Климатолог рассказал, какая погода ждет россиян в августе

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Врачи напоминают, что продолжительная жаркая погода с дождями и грозами негативно воздействует на самочувствие пожилых людей. В такую погоду рекомендуется принимать назначенные врачом лекарства, избегать прямых солнечных лучей и не находиться долго на солнцепеке, пишет RT .

Июнь на Урале был холодным и дождливым, зато июль бьет температурные рекорды. Метеорологи объясняют это ранним приходом весны и смещением июльского дождливого периода. Это происходит из-за неоднородного глобального потепления , который и вызывает климатические изменения.

«В августе ожидается равномерная аномалия с превышением нормы порядка 1,5 градусов. Так же и сентябрь [будет] чуть теплее, чем обычно. Относительно небольшое превышение температурной нормы», — прогнозирует климатолог.

В последнем месяце лета в России сохранится небольшое повышение температурной нормы. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал замдиректора Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов.

Сейчас в регионах России фиксируются погодные аномалии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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