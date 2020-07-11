10 июля 2020

Климатолог рассказал, какая погода ждет россиян в августе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жизнь Екатеринбурга в жару
Сейчас в регионах России фиксируются погодные аномалии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В последнем месяце лета в России сохранится небольшое повышение температурной нормы. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал замдиректора Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов.

«В августе ожидается равномерная аномалия с превышением нормы порядка 1,5 градусов. Так же и сентябрь [будет] чуть теплее, чем обычно. Относительно небольшое превышение температурной нормы», — прогнозирует климатолог.

Июнь на Урале был холодным и дождливым, зато июль бьет температурные рекорды. Метеорологи объясняют это ранним приходом весны и смещением июльского дождливого периода. Это происходит из-за неоднородного глобального потепления, который и вызывает климатические изменения.

Врачи напоминают, что продолжительная жаркая погода с дождями и грозами негативно воздействует на самочувствие пожилых людей. В такую погоду рекомендуется принимать назначенные врачом лекарства, избегать прямых солнечных лучей и не находиться долго на солнцепеке, пишет RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Природа Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...