На митинге в Хабаровске начались первые задержания

Полиция начала применять силу к протестующим к Хабаровске (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

На митингах в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начались первые задержания. Об этом сообщает «Интерфакс».

«После предупреждений четверо молодых людей задержаны полицейскими», — передает агентство. Один из задержанных находится в состоянии алкогольного опьянения.

Стихийные акции продолжаются на площади Ленина возле здания правительства Хабаровского края несмотря на позднее время— в регионе уже второй час ночи. Митингующие собрались в полдень на площади и прошли по проезжей части центральных улиц города.

Сергий Фургал был арестован 10 июля. По версии следствия, в 2004—2005 годах губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова. Он также проверяется на причастность к преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области. После этого в регионе начались массовые протесты, которые привели к пробкам, передает агентство Nation News.

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