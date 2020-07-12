На митинге в Хабаровске начались первые задержания

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Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, полиция, силовые структуры, правоохранительные органы, оцепление, омон, шеренга
Полиция начала применять силу к протестующим к Хабаровске (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

На митингах в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начались первые задержания. Об этом сообщает «Интерфакс».

«После предупреждений четверо молодых людей задержаны полицейскими», — передает агентство. Один из задержанных находится в состоянии алкогольного опьянения.

Стихийные акции продолжаются на площади Ленина возле здания правительства Хабаровского края несмотря на позднее время— в регионе уже второй час ночи. Митингующие собрались в полдень на площади и прошли по проезжей части центральных улиц города.

Сергий Фургал был арестован 10 июля. По версии следствия, в 2004—2005 годах губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова. Он также проверяется на причастность к преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области. После этого в регионе начались массовые протесты, которые привели к пробкам, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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