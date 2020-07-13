12 июля 2020

Свердловский губернатор продлил карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения продлены до 20 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение продлить действие карантинных мер. Об этом URA.RU сообщили в свердловском оперативном штабе по борьбе с пандемией. Новая версия указа губернатора опубликована на портале правовой информации.

«Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 20 июля для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания», — сообщили в региональном оперштабе.

Также в оперштабе отметили, что в Свердловской области продолжают действовать масочный режим, требование соблюдать социальную дистанцию, по-прежнему будет проводиться дезинфекция мест общего пользования и другие санитарные мероприятия.

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Губернатор Куйвашев продляет карантин уже четвертую неделю подряд. Ранее в регионе дважды ослабляли ограничения. Так, сейчас разрешена работа магазинов с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров, спа-салонов, организаций оздоровительного отдыха для детей, а также автошкол, библиотек и летних веранд.

В регионе действует режим самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет, не работают ТРЦ (но могут действовать отдельные магазины в них — в том числе продуктовые), кафе и рестораны работают в режиме «на вынос» или обслуживают клиентов на летних верандах.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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