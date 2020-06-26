27 июня 2020
26 июня 2020

В Свердловской области начался второй этап снятия карантина. Кому позволено работать

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в гимназии №104. Екатеринбург, куйвашев евгений, поправки в конституцию, голосование по поправкам в конституцию
Губернатор снял часть ограничений в условиях пандемии коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Теперь разрешено работать магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров, спа-салонам и организациям оздоровительного отдыха для детей, а также автошколам (только практические занятия и сдача экзаменов) и библиотекам.

«По итогам консультаций с экспертами здравоохранения и учеными я принял решение отменить ряд действующих ограничений. При всем этом, я подчеркиваю, меры личной безопасности граждан, соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора являются обязательными. Контроль за их исполнением мы будем вести постоянно», — сообщил Куйвашев в Instagram.

Кроме того, спортивным клубам разрешено приступить к тренировкам на спортивных базах. При этом в регионе продолжает действовать масочный режим и карантин для людей старше 65 лет. Торговые центры и рестораны не получили право вернуться к работе.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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