Схимонах вспомнил блатной жаргон и Схимонах объясняет, почему подозрения беспочвенны

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Опальный схиигумен Сергий (Романов), лишенный священного сана и оштрафованный за фейки о коронавирусе, ответил на обвинения в насилии над юными послушниками в его монастыре «Спорительница хлебов». Видеообращение отца Сергия с воспоминаниями о тюрьме опубликовал на своем канале в YouTube представитель монастыря Всеволод Могучев.

«В наш монастырь рвутся волки-оборотни в митрополичьих рясах, в погонах следственного комитета, полиции, прокуратуры. Сверху спускают директивы, опираясь на СМИ, о фактах надуманных, лживых, о насилиях физических, сексуальных над детьми, — заявил отец Сергий. — У детей спрашивали: «Снимали ли с вас трусики, наклонялись ли вы, залезали ли к вам в кроватку и т.д». Отрок Саша после этих допросов замкнулся и начал писаться. Дети спрашивают сестер: «Нас что, хотят посадить в тюрьму?»

Схимонах опроверг факты насилия над детьми в монастыре, вспомнив при этом свое уголовное прошлое. «Я находился там, где вы знаете, 13 лет (отсидел в ИК-13 срок за убийство — прим. ред.). Все лица, которые имели преступления против детей, стали в зонах опущенными», — заявил старец. — И раньше это было самым позорным, несмываемым клеймом на всю жизнь».

Отец Сергий также открестился от возможных фактов физических наказаний подростков-послушников, напомнив, что вопросами их воспитания занимались настоятельница Варвара (Крыгина) и ее сестра-близнец Нина (которые в прошлом преподавали психологию в пединституте Магнитогорска, долгое время были ближайшими сподвижниками отца Сергия, но сбежали на фоне скандала в монастыре).

Ранее URA.RU сообщало, что полиция обнаружила в проповедях отца Сергия признаки экстремизма и направила материалы в прокуратуру, которая возбудила административное производство. 20 июля его ждет новое судебное заседание. Создателю Среднеуральского женского монастыря вменяется статья 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды», напоминает «Ридус». Также полиция начала проверку по заявлению жительницы Екатеринбурга, которая просила привлечь Сергия к уголовной ответственности за оскорбление президента России.