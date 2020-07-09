МВД начало проверку проповедей отца Сергия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Полиция начала проверку по заявлению жительницы Екатеринбурга, которая просила привлечь опального схиигумена Сергия (Романова) к уголовной ответственности за оскорбление президента России. Об этом URA.RU сообщила сама заявительница. Накануне она получила ответ на свое обращение из свердловской полиции.

«Ваше обращение от 05.07.2020, поступившее в адрес ГУ МВД России по Свердловской области, рассмотрено, — говорится в письме за подписью руководителя свердловского полицейского главка Александра Мешкова. — Учитывая, что в нем содержится информация о преступлении или административном правонарушении, оно в соответствии с …. [инструкциями] зарегистрировано в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях 06.07.2020 №11306».

Ранее URA.RU сообщало, что 44-летняя жительница Екатеринбурга обратилась с заявлением в полицию, требуя привлечь к уголовной или административной ответственности создателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, лишенного недавно сана священника по церковному суду. Представители отца Сергия, комментируя эту новость, заявляли, что старец никогда не хотел кого-либо оскорбить, утверждая, что «его враг — это человеческие грехи, а не сами люди».

Екатеринбургская епархия лишила основателя Среднеуральского женского монастыря Сергия права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию. После того, как из обители сбежали несколько монахинь, включая игуменью, старец перевел монастырь под свое прямое управление, а патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку. Позже стало известно, что выгнать отца Сергия из монастыря невозможно — он там прописан. Также монах проиграл административный суд по делу о фейках (за отрицание коронавируса) — ему выписали штраф в 90 тысяч рублей, однако его адвокат заявил, что будет обжаловать это решение.