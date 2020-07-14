Монашки сравнивают скиты с Афоном Скриншот из видео

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Киноактриса Мария Шукшина посетила дальние скиты схиигумена Сергия и пообщалась с монахинями, которые там живут. Видео ее поездки опубликовано на YouTube.

В разговоре с актрисой местные жители опровергли информацию о том, что их держат в ските насильно. «Мир судит в меру своего восприятия, своей слепоты. Когда он никогда не почувствовал, не был здесь, как он может судить?» — сказала в разговоре с Шукшиной монахиня.

Она рассказала, что недавно над поселком летал самолет со съемочной группой. В ответ на это актриса высказала мнение, что монахинь «не оставят в покое» в связи со скандалом вокруг отца Сергия. Однако жительница скита заверила, что ее это не волнует. «Какие бы у них не были намерения, здесь всем распоряжается Матерь Божья», — подчеркнула монахиня.

Другая жительница скита рассказала Шукшиной о своем знакомстве с схиигуменом и выздоровлении после онкологии. По словам девушки, в 21 год ей поставили диагноз: рак четвертой степени. Она поняла, что необходимо исправлять жизнь. «Я начала молиться, просила человека, который подскажет, как мне жить», — вспоминает монахиня. После этого она познакомилась с отцом Сергием, который призвал ее уйти в монастырь, а сам пообещал молиться о здоровье. Спустя время, по словам девушки, болезнь отступила несмотря на то, что у нее уже начали отказывать ноги. Монахини заверили, что скиты — это особенное место. «Здесь благодать, как на Афоне», — сказали они Шукшиной.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция обнаружила в проповедях отца Сергия признаки экстремизма и направила материалы в прокуратуру, которая возбудила административное производство. 20 июля его ждет новое судебное заседание. Создателю Среднеуральского женского монастыря вменяется статья 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды». На днях монах уже проиграл административный суд по делу о фейках: за отрицание COVID ему выписали штраф в 90 тысяч рублей. Шукшина заступилась за схиигумена Сергия. Актриса отмечала, что схиигумен выступает против цифровизации, и полностью с ним согласна.

Екатеринбургская епархия лишила монаха права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. После того, как из обители сбежали несколько монахинь, включая игуменью, старец перевел монастырь под свое прямое управление, а патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку.

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