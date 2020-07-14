Потанин потерял седьмую часть состояния из-за аварий «Норникеля»

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Ранее Потанин предложил акционерам отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году. По мнению миллиардера, ЧП в Норильске может оказать значительное влияние на экономику компании . Однако, как сообщал Forbes, за время пандемии (с марта по май) владелец «Норникеля» разбогател на 6,4 млрд долларов, в результате чего его состояние увеличилось с 19,7 до 26,1 млрд долларов.

Еще одно резкое падение котировок «Норникеля» произошло 13 июля после разлива топлива у поселка Тухард Красноярского края из трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз» (входит в «Норникель»). За день акции компании подешевели на 2,7%, до 18 050 рублей за штуку, а состояние Потанина упало на 383 млн долларов.

На следующий день, 5 июня, миллиардер в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал ликвидировать последствия аварии за счет компании, после чего акции «Норникеля» несколько отыграли падение. Сам Потанин оценил затраты на ликвидацию в 10 млрд рублей. Однако Росприроднадзор оценил ущерб экологии в 148,2 млрд рублей — на это котировки «Норникеля» отреагировали очередным падением.

«Состояние Потанина с 4 июня сократилось с 26,7 до 23,1 млрд долларов», — пишет Forbes. Самой «дорогой» для миллиардера стала авария под Норильском на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), «дочке» «Норникеля», о которой стало известно в начале июня. Напряженная обстановка вокруг компании из-за ЧП негативно отразилась на котировках ее акций. В результате за 4 июня состояние Потанина сократилось на 1,5 млрд долларов.

Из-за нескольких аварий на предприятиях «Норникеля» глава и бенефициар компании Владимир Потанин потерял 3,6 млрд долларов, что составляет седьмую часть его состояния. Но несмотря на это, Потанин по-прежнему занимает первое место среди российских миллиардеров.

Состояние Владимира Потанина сократилось с 26,7 до 23,1 млрд долларов Фото: официальный сайт Президента РФ

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