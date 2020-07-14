В ЯНАО появились крупные очаги распространения коронавируса

У скончавшегося в больнице в Салехарде пациента коронавирус протекал на фоне сахарного диабета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По состоянию на 14 июля Губкинский (ЯНАО) показал самый высокий в регионе прирост по коронавирусу, сообщает региональный оперативный штаб. На втором месте — Новый Уренгой, в котором остается наибольшее число ямальцев с подтвержденным COVID, на третьем Муравленко.

«Губкинский — 55 (за весь период — 647, выздоровели — 150), — говорится в сводке оперштаба. — Новый Уренгой — 44 (за весь период — 2808, выздоровели — 557)». На третьем месте по заболеваемости оказался Муравленко — там подтвердились 34 новых случая (за весь период заболело 288 человек, выздоровело — 40).

При этом число выздоровевших за сутки превысило число заболевших — 233 против 211. Всего в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 8 370 случаев заболевания, 3276 человек выздоровели.

По информации оперштаба, всего от коронавируса на Ямале скончалось 57 человек. Один летальный исход за минувшие сутки был зарегистрирован в Салехарде: у 74-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме на фоне сахарного диабета.

На сегодняшний день в медицинских учреждениях ЯНАО остаются 1011 пациентов с COVID-19, из них 18 — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. 13 больным коронавирусом требуется поддержка ИВЛ.