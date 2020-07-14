Жириновский предложил заменить полпреда Трутнева на Фургала

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Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, портрет, жириновский владимир, жест рукой
Жириновский предложил дать Фургалу новую должность Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала это ошибка Кремля, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский. Политик призвал вернуть Фургала и сделать его главой Дальнего Востока.

«Я бы на месте президента убрал полпреда, министра и поставил одного начальника Дальнего Востока — Фургала», — написал Жириновский в своем Twitter. Он подчеркнул, что пока арестованного губернатора не вернут на его пост, протесты в Хабаровске не прекратятся.

Стихийные акции протеста в Хабаровске проходят уже несколько дней. Жители региона требуют вернуть им губернатора. Несмотря на это Жириновский уже предложил трех новых кандидатов на место Сергея Фургала, пишет телеканал «Царьград».

Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на убийство нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах. На него, как на организатора, дали показания другие участники дела. После задержания Фургала доставили в Москву для проведения следственных мероприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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