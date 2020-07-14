Жириновский предложил заменить полпреда Трутнева на Фургала

Жириновский предложил дать Фургалу новую должность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала это ошибка Кремля, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский. Политик призвал вернуть Фургала и сделать его главой Дальнего Востока.

«Я бы на месте президента убрал полпреда, министра и поставил одного начальника Дальнего Востока — Фургала», — написал Жириновский в своем Twitter. Он подчеркнул, что пока арестованного губернатора не вернут на его пост, протесты в Хабаровске не прекратятся.

Стихийные акции протеста в Хабаровске проходят уже несколько дней. Жители региона требуют вернуть им губернатора. Несмотря на это Жириновский уже предложил трех новых кандидатов на место Сергея Фургала, пишет телеканал « Царьград ».

Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на убийство нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах. На него, как на организатора, дали показания другие участники дела. После задержания Фургала доставили в Москву для проведения следственных мероприятий.

Арест Сергея Фургала — ошибка Кремля. Волнения в Хабаровском крае не утихнут, пока Сергей Иванович не вернётся в регион. Он вернётся и продолжит работу на посту губернатора. Я бы на месте президента убрал полпреда, министра и поставил одного начальника Дальнего Востока — Фургала. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) July 14, 2020

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