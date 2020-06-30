В Курганской области обостряется конфликт «единороссов»

Курганский депутат обвинил местное отделение ЕР в провокации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Председатель Шадринской гордумы (в Курганской области) Анатолий Черных обвинил местное отделение партии «Единая Россия» в провокации. Депутат не прошел праймериз и рискует не попасть в новую думу. В партии объяснили, что такова воля избирателей. О своем заявлении URA.RU рассказал сам Черных.

«Председатель местного отделения партии Виктор Ермишкин [мэр Шадринска] организовал против меня голосование членов партии. Я ему на политсовете, который подводил итоги праймериз, все высказал, и сделал официальное заявление об организации против меня провокации со стороны «Единой России», — уточнил председатель гордумы.

Черных говорит, что второе место на праймериз «единороссы» засчитывают, как проигрыш и могут не включить в список кандидатов. «Списки отправят в Курган на утверждение политсовета области, я пока результатов не знаю. Но ему [Ермишкину] сказал, что из партии не выйду и буду баллотироваться по своему округу от избирателей», — пояснил Черных.

С его слов, внутрипартийный конфликт в последнее время в Шадринске обостряется. Об этом свидетельствует и недавний выход из состава ЕР депутата гордумы Михаила Богданова, который также недоволен работой местного отделения.

В шадринском отделении партии URA.RU прокомментировали, что Черных не выиграл праймериз, так как за него проголосовало меньшее количество участников, чем за его оппонента. Предварительное голосование проходило по четвертой модели. То есть, из-за пандемии были приглашены только члены партии, проживающие на округе. «Ему [Черных] было предложено пригласить своих сторонников на голосование, но он этого не сделал», — рассказала руководитель местного исполкома Нина Базыльникова. Получить комментарии Виктора Ермишкина URA.RU не удалось, по телефону он ответил, что занят.

В Курганском отделении «Единой России» отметили, что выдвижение происходит всегда по результатам предварительного голосования. «Какие-то межличностные отношения тут ни при чем. Партия последовательно стремится, чтобы результаты предварительного голосования не искажались», — рассказал URA.RU руководитель регионального исполкома «Единой России» Родион Вяткин. Он добавил, что раз в Шадринске округа одномандатные, то партия может выдвинуть только одного кандидата.