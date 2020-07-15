Сергей Зяблов возглавит департамент агропромышленного комплекса области
В регионе сменился глава агропрома, предприниматели получат помощь от государства, в Шадринске произошло массовое отравление шаурмой, осуждены члены ОПГ. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 15 июля — в обзоре URA.RU:
В регионе сменился начальник агропромкомплекса
- Место директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области занял бывший глава Белозерского района Сергей Зяблов. Он сменил на этом посту Павла Остапенко, который ушел в отставку по собственному желанию.
- Новый руководитель приступит к исполнению своих обязанностей с 15 июля.
Более 12 тысяч курганских предпринимателей пострадали от последствий пандемии
- За выплатой субсидий для поддержки бизнеса на софинансирование зарплаты сотрудникам обратились более 12 тысяч курганских бизнесменов.
- Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов заявил, что в итоге предпринимателям выплатили 381,4 млн рублей. 21 субъект малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики получил отсрочку по налогам и страховым взносам.
Жители Шадринска отравились шаурмой
- В Шадринске 28 человек отравились шаурмой в одном из предприятий общепита. 11 из них — госпитализированы в инфекционное отделение.
- Следственный комитет области начал проверку по этому факту.
В Кургане осудили членов ОПГ
- Курганский суд вынес приговоры участникам организованной бандитской группировки, которая совершила 14 преступлений в Курганской области.
- Лидер ОПГ получил 22 года заключения в колонии особого режима. Остальные члены банды сели на сроки от девяти до 13 лет.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «