14 июля 2020
13 июля 2020

Самое актуальное в Курганской области на 15 июля. Более 12 тысяч бизнесменов получат поддержку, в Шадринске люди массово отравились шаурмой

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Дубровского в Златоуст. Челябинск., зяблов сергей
Сергей Зяблов возглавит департамент агропромышленного комплекса области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В регионе сменился глава агропрома, предприниматели получат помощь от государства, в Шадринске произошло массовое отравление шаурмой, осуждены члены ОПГ. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 15 июля — в обзоре URA.RU:

В регионе сменился начальник агропромкомплекса

  • Место директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области занял бывший глава Белозерского района Сергей Зяблов. Он сменил на этом посту Павла Остапенко, который ушел в отставку по собственному желанию.
  • Новый руководитель приступит к исполнению своих обязанностей с 15 июля.

Более 12 тысяч курганских предпринимателей пострадали от последствий пандемии

  • За выплатой субсидий для поддержки бизнеса на софинансирование зарплаты сотрудникам обратились более 12 тысяч курганских бизнесменов.
  • Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов заявил, что в итоге предпринимателям выплатили 381,4 млн рублей. 21 субъект малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики получил отсрочку по налогам и страховым взносам.

Жители Шадринска отравились шаурмой

  • В Шадринске 28 человек отравились шаурмой в одном из предприятий общепита. 11 из них — госпитализированы в инфекционное отделение.
  • Следственный комитет области начал проверку по этому факту.

В Кургане осудили членов ОПГ

  • Курганский суд вынес приговоры участникам организованной бандитской группировки, которая совершила 14 преступлений в Курганской области.
  • Лидер ОПГ получил 22 года заключения в колонии особого режима. Остальные члены банды сели на сроки от девяти до 13 лет.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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