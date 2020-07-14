Лидера ОПГ отправили в колонию особого режима на 22 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер организованной преступной группировки в Курганской области приговорен к 22 годам лишения свободы. В колонию также отправлены еще шесть участников банды. Их признали виновными в 14 преступлениях, среди которых вымогательства, грабежи и разбойные нападения, сообщает следственное управление СК России по региону.

Преступления совершались с апреля по август 2018 года. Лидер ОПГ на тот момент находился в местах лишения свободы за вымогательство. Члены преступной группы по его указаниям по телефону совершали нападения на мужчин. «Все потерпевшие прибывали в заранее арендованную осужденными квартиру для знакомства с вымышленной девушкой, желающей познакомиться с мужчинами посредством сети интернет для вступления в интимные отношения», — уточняют в СУ СК.

Участница ОПГ встречала гостей, заводила в квартиру, где потерпевших подвергали шантажу, вымогательствам, и грабежам. Под угрозами пыток и оружия, а также после избиения, мужчины переводили деньги на банковские счета ОПГ, передавали личное имущество и наличные. Похищенное распределяли среди участников ОПГ иерархии и предварительной договоренности, но значительную часть денег переводили лидеру банды в места лишения свободы.

Задержать преступников удалось после обращения одного из потерпевших в правоохранительные органы. Уголовные дела возбуждались по статьям 161, 162, 163 УК РФ (грабеж, разбой и вымогательство). Лидера ОПГ суд отправил на 22 года в колонию особого режима. Участников банды отправили в колонии общего и строгого режима на сроки от девяти до 13 лет.