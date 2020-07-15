Турция готова открыть авиасообщение с Россией с сегодняшнего дня

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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, взлет, самолет, авиакомпания s7
Турция и Россия договорились о возобновлении полетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Россия и Турция договорились возобновить полеты с 15 июля. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на турецкий Минтранс.

«Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, начиная с 15 июля», — приводит RT сообщение агентства в Twitter. Переговоры между российскими и турецкими ведомствами могли быть проведены минувшей ночью.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что российская сторона рассматривает предложение Турции открыть границы. Тогда министр называл дату 15 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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