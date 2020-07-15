Турция готова открыть авиасообщение с Россией с сегодняшнего дня

Турция и Россия договорились о возобновлении полетов
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Россия и Турция договорились возобновить полеты с 15 июля. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на турецкий Минтранс.
«Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, начиная с 15 июля», — приводит RT сообщение агентства в Twitter. Переговоры между российскими и турецкими ведомствами могли быть проведены минувшей ночью.
Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что российская сторона рассматривает предложение Турции открыть границы. Тогда министр называл дату 15 июля.
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