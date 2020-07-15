В Кремле высказались о возобновлении полетов между РФ и Турцией

Переговоры по возобновлению авиасообщения между Россией и Турцией начнут профильные ведомства двух стран. К такому решению главы государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли во время телефонного разговора.
«Президенты дали поручения ведомствам приступить к переговорам», — передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Отмечается, что телефонный разговор прошел 13 июля.
Ранее сообщалось, что Турция готова возобновить авиасообщение с Россией. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что российская сторона рассматривает предложение Турции открыть границы. Тогда министр называл дату 15 июля.
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