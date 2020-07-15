В Кремле высказались о возобновлении полетов между РФ и Турцией

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Телефонный разговор Между главами государств прошел 13 июля Фото: официальный сайт президента РФ
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Переговоры по возобновлению авиасообщения между Россией и Турцией начнут профильные ведомства двух стран. К такому решению главы государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли во время телефонного разговора.

«Президенты дали поручения ведомствам приступить к переговорам», — передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Отмечается, что телефонный разговор прошел 13 июля.

Ранее сообщалось, что Турция готова возобновить авиасообщение с Россией. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что российская сторона рассматривает предложение Турции открыть границы. Тогда министр называл дату 15 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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