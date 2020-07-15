Жители ЯНАО хуже других выздоравливают от коронавируса

Из 8,5 тысячи заболевших выздоровело около 3,5 тысячи жителей региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ямало-Ненецкий автономный округ оказался в числе регионов с низким процентом выздоровления от COVID-19. Это следует из опубликованных данных информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно приведенным данным, на Ямале процент выздоровлений находится на уровне 39% от всего числа заболевших. Это ниже средних показателей по стране (69%) и Уральскому федеральному округу (56%). Меньший процент в РФ показали только Сахалин (36%) и Ненецкий автономный округ (17%).

При этом низкий процент выздоровлений не говорит о высокой летальности заболевания. Согласно официальным данным, из 8572 подтвержденных случаев в регионе COVID-19 только 57 завершились летальными исходами, летальность на 100 случаев заболевания составляет 0,66%. Для сравнения — в Санкт-Петербурге летальность составляет 5,9%, в Дагестане — 4,8%.

Ситуация может измениться с учетом того, что в ЯНАО уже несколько дней число выздоравливающих превышает число вновь заболевших. В департаменте здравоохранения ЯНАО пообещали разобраться в ситуации и прокомментировать данные информационного центра позже.