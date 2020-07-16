В Кремле рассказали, как относятся к протестам в городах России

Песков оценил действия полиции во время протестов в Москве, Питере и Хабаровске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконными действия граждан, которые перекрывают улицы во время несанкционированных акций. Он также оценил действия полиции на митингах в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске.

«Очевидно, что перекрывать улицы — это противозаконно», — приводит RT слова представителя Кремля. На вопрос, почему на митингах в Москве полиция задерживает людей, а в Санкт-Петербурге и Хабаровске нет, Песков сообщил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей». При этом он добавил, что права граждан должны одинокого обеспечиваться во всех регионах России.

15 июля в Москве проходил несанкционированный митинг против изменения Конституции. По сведениям МВД, во время протестов полиция задержала 132 человека, уточняет агентство Nation News. На аналогичной акции в Санкт-Петербурге задержанных нет, митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала в Хабаровске также проходят без вмешательства полиции. При этом сам чиновник акции протеста не одобряет.

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