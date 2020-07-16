Цены на отдых в Турции выросли после пандемии

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Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что российская сторона рассматривает предложение Турции открыть границы. Тогда министр называл дату 15 июля. Однако договора о авиасообщениями между странами до сих пор нет. Перелеты авиакомпании «Турецкие авиалинии» из Екатеринбурга могут начаться не раньше 1 октября . В настоящее время в расписании авиакомпании нет более ранних рейсов из Кольцово. При этом многие россияне идут на уловки. Чтобы покинуть РФ и отдохнуть в Турции, они незаконно въезжают в Белоруссию , из которой вылетают в другие страны.

Он подчеркнул, что в последнее время существенно изменился курс валюты, поэтому разница в ценах особенно заметна. При этом стоимость авиабилетов сохраняется на уровне прошлого года. Вице-президент АТОР добавил, что отели в Турции прошли специальную сертификацию по безопасности. Если во время отдыха заболеет клиент гостиницы, ему будет незамедлительно оказан полный комплекс медицинских услуг. Также Горин напомнил о необходимости страховок во время путешествий и посоветовал, чтобы они покрывали как минимум два миллиона расходов.

«Предварительное бронирование показывает, что, действительно, по ряду отелей цена на 10% выше», — заявил Горин в интервью РБК.

Стоимость на отдых в ряде турецких отелей повысилась на 10%. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Цены в отелях выросли на 10% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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