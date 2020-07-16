Цены на отдых в Турции выросли после пандемии

Стоимость на отдых в ряде турецких отелей повысилась на 10%. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
«Предварительное бронирование показывает, что, действительно, по ряду отелей цена на 10% выше», — заявил Горин в интервью РБК.
Он подчеркнул, что в последнее время существенно изменился курс валюты, поэтому разница в ценах особенно заметна. При этом стоимость авиабилетов сохраняется на уровне прошлого года. Вице-президент АТОР добавил, что отели в Турции прошли специальную сертификацию по безопасности. Если во время отдыха заболеет клиент гостиницы, ему будет незамедлительно оказан полный комплекс медицинских услуг. Также Горин напомнил о необходимости страховок во время путешествий и посоветовал, чтобы они покрывали как минимум два миллиона расходов.
Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что российская сторона рассматривает предложение Турции открыть границы. Тогда министр называл дату 15 июля. Однако договора о авиасообщениями между странами до сих пор нет. Перелеты авиакомпании «Турецкие авиалинии» из Екатеринбурга могут начаться не раньше 1 октября. В настоящее время в расписании авиакомпании нет более ранних рейсов из Кольцово. При этом многие россияне идут на уловки. Чтобы покинуть РФ и отдохнуть в Турции, они незаконно въезжают в Белоруссию, из которой вылетают в другие страны.
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