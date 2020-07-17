Названы самые популярные озера Челябинской области

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Озера Южного Урала переживают небывалый наплыв отдыхающих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аналитики МТС назвали озера Челябинской области, самые привлекательные для туристов на фоне аномальной жары и запрета выезда за границу. Лидером исследования, проведенного исходя из интернет-трафика и числа телефонных звонков, стало озеро Увильды.

«ТОП-3 самых посещаемых водоёмов возглавили Увильды, Тургояк и Кисегач», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «МТС». Собственно челябинцев на Увильдах отдыхает лишь треть от общего числа туристов — близость озера к границе Свердловской области делает его привлекательным для жителей Екатеринбурга, в том числе отпускников.

«С небольшим отрывом по объёму интернет-трафика следует озеро Тургояк с развитой инфраструктурой для комфортного отдыха — базами, апарт-отелями и домами для аренды. Тройку лидеров замыкает Кисегач, на берегу которого представлены базы для разного бюджета, а также большое количество необорудованных мест для палаточного отдыха. Сюда чаще приезжают на 2-3 дня», — считают аналитики телекоммуникационного гиганта.

Далее следует Аргазинское водохранилище, куда предпочитают ездить «палаточные» туристы на своих машинах (в первую половину лета интернет-трафик отсюда вырос в пять раз). Популярный в 2019 году Сугояк покинул рейтинг лидеров —количество отдыхающих и их интернет-активность остались на уровне прошлого года.

Аномальная жара на Урале, по прогнозам синоптиков, задержится еще на неделю. Уже в прошедшие выходные наплыв туристов на челябинские озера привел к пробкам из сотен машин и перебоям в снабжении бензином. Десятки отдыхающих под палящим солнцем вынуждены были ждать на АЗС подвоза топлива, полностью «вычерпанного» туристами.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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