У министра Решетникова новый заместитель. Ранее от него ушли сразу три зама за месяц

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Мишустин в Кургане. Курган, решетников максим
Месяц назад от министра ушли сразу три заместителя Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Новым заместителем министра экономического развития РФ, бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова стал экс-замглавы Минфина Андрей Иванов. Соответствующее распоряжение за подписью премьера Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить Иванова Андрея Юрьевича первым заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в распоряжении премьера. Помимо этого, документом Иванов освобождается от занимаемой ранее должности. Таким образом, у Максима Решетникова в подчинении появилось два заместителя — по данным РИА «Новости» вместе с Ивановым аналогичное назначение получил Михаил Бабич.

Ранее от главы Минэкономразвития за месяц ушли сразу три заместителя — Михаил Расстригин, Вадим Живулин и Азер Талыбов. По данным политологов, массовый уход подчиненных Решетникова связан с тем, что они не видят перспектив под его началом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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