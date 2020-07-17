Новым заместителем министра экономического развития РФ, бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова стал экс-замглавы Минфина Андрей Иванов. Соответствующее распоряжение за подписью премьера Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Назначить Иванова Андрея Юрьевича первым заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в распоряжении премьера. Помимо этого, документом Иванов освобождается от занимаемой ранее должности. Таким образом, у Максима Решетникова в подчинении появилось два заместителя — по данным РИА «Новости» вместе с Ивановым аналогичное назначение получил Михаил Бабич.
Ранее от главы Минэкономразвития за месяц ушли сразу три заместителя — Михаил Расстригин, Вадим Живулин и Азер Талыбов. По данным политологов, массовый уход подчиненных Решетникова связан с тем, что они не видят перспектив под его началом.
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