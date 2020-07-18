На рынке вакцин от COVID-19 развернется битва

Производители будут бороться за покупателя Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рынок вакцин от коронавируса ожидает настоящая битва производителей. В этом уверен руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Через шесть месяцев у нас сложится ситуация, когда у нескольких стран будут вакцины, и мы считаем, что этими странами будут Великобритания, Россия, Китай и США. А другие страны будут решать, кому довериться», — передает слова Дмитриева Forbes.

Он также предупредил о проблеме «политических барьеров» при распространении технологий по миру и призвал руководствоваться в первую очередь безопасностью людей. «Политические барьеры и политические предубеждения мешают использованию лучших технологий. Давайте сначала обеспечим людям безопасность, а потом можем заняться политикой», — сказал глава РПФИ. По информации Дмитриева, Россия ведет переговоры о поставках вакцины на Ближний Восток, в Латинскую Америку и Азию. При этом от отметил, что западные страны отказались от российской технологии из-за политического давления.

Ранее по заказу РПФИ был разработан первый российский препарат для лечения COVID — Авифавир. Сейчас он поставляется 35 регионов России и Белоруссию. Также фонд работает над созданием вакцины от коронавируса. Однако академик РАН, иммунолог Виталий Зверев заявил URA.RU, что доработать вакцину от коронавируса и сделать ее подходящей для всех, в том числе для людей с хроническими заболеваниями, удастся только через несколько лет. До появления вакцины иммунолог советует людям из групп риска заняться лечением своих хронических заболеваний.

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