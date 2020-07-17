На создание реально качественной вакцины от COVID-19 уйдут годы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Доработать вакцину от коронавируса и сделать ее подходящей для всех, в том числе для людей с хроническими заболеваниями, удастся только через несколько лет. Но если оставить вакцину неподходящей для людей из групп риска, то в создании такого препарата от COVID-19 нет никакого смысла. Об этом URA.RU заявил академик РАН, иммунолог Виталий Зверев.

Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Это связано с тем, что любая вакцина может спровоцировать обострение болезни.

«У детей и молодых людей коронавирус чаще всего проходит в легкой форме и бессимптомно. Если и делать вакцину, то как раз для групп риска. Но я советую не переживать людям с хроническими заболеваниями. Те препараты, которые сейчас создаются, пока нельзя назвать вакциной. Настоящей вакциной они станут тогда, когда будут доказаны их эффективность и безопасность — а на это требуются годы», — считает Виталий Зверев.

До появления вакцины иммунолог советует людям из групп риска заняться лечением своих хронических заболеваний. «В случае заражения коронавирусом умирают те люди, у которых возникли осложнения хронических болезней, которые по каким-то причинам были запущены. Сейчас следует уделить особое внимание здоровому образу жизни и поддержанию организма в хорошем состоянии», — советует эксперт.

С тем, что готовая вакцина от коронавируса не может не подходить людям с хроническими заболеваниями, согласился и вирусолог Анатолий Альтштейн. По его мнению, заявление директора центра Гамалеи следует воспринимать как предупреждение о том, что людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы вакцину от COVID-19 поставят не в первую очередь. «Эти опасения понятны — у людей из групп риска есть проблемы со здоровьем, поэтому действительно могут возникнуть осложнения. Но если станет ясно, что ничего опасного в вакцине нет, прививки поставят и людям с хроническими болезнями», — объяснил Альтштейн.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.