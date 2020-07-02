Россия начала экспорт лекарств от коронавируса

Россия начала поставку препаратов от коронавируса в Белоруссию. Скоро откроется экспорт и в Казахстан. Об этом заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Фонд производит и экспортирует лекарство вместе с компанией «ХимРар».
«РФПИ и группа компаний «ХимРар» объявляют о производстве в июне первых 100 тысяч курсов российского препарата против коронавируса «Авифавир», — сообщает РФПИ. В фонде подчеркнули, что по плану собирались произвести всего 60 тысяч курсов препарата. Производители сильно перевыполнили цель.
В 35 регионов России и Белоруссию «Авифавир» доставили еще в июне, а скоро его отвезут и в Казахстан, говорят в РФПИ. В ближайший месяц изготовят более 100 тысяч курсов лекарства, уточнили в фонде. Уже ведутся переговоры о поставке препарата в Латинскую Америку, на Ближний Восток и в страны СНГ, заключил РФПИ.
1 июля стало известно, что США скупили 90% запасов американского препарата против коронавируса «Ремдесивир». Из-за этого европейцам лекарства не достанется.
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