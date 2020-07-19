Цена на участки в ЯНАО в среднем составляет 108,3 тыс рублей за 100 квадратных метров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Спрос на земельные участки под частные дома на Севере растет. Сильнее всего он вырос в Мурманской области, а в ЯНАО зафиксированы самые высокие цены на участки.

«Спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Архангельской области во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — передает РБК. Отмечается, что в Коми спрос вырос на 34%, в Мурманской — на 90%, в ЯНАО — на 64%.

По данным издания, самые дорогие земельные участки — в ЯНАО. Цена на них в среднем составляет 108,3 тысячи рублей за 100 квадратных метров. В Мурманской области та же площадь стоит 46,6 тысячи рублей, в Архангельской — 27 тысяч, а в Коми — 26,5 тысячи.

15 июля в Минвостокразвития предложили расширить программу «дальневосточный гектар» на Крайний Север. Если законопроект примут, то через полгода все россияне смогут получить землю в арктической зоне страны. Согласно имеющимся данным, земля будет предоставляться на всей территории Мурманской области, НАО и ЯНАО, а также в заполярных районах Карелии, Республики Коми, Архангельской области и Красноярского края. Якутию и Чукотку, в которых уже действует закон о «дальневосточном гектаре», изменения не затронут.