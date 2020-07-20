19 июля 2020

Экс-глава колонии, где сидел отец Сергий, заступился за схимонаха

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий
Схиигумен Сергий не скрывал судимость за убийство, сказал Иван Жарков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Бывший глава свердловского ГУФСИН, генерал-майор Иван Жарков, который во время отбытия наказания схиигуменом Сергием в ИК-13 Нижнего Тагила руководил этой колонией, написал письмо в его поддержку. Заявление опубликовано на youtube-канале представителя Сергия — Всеволода Могучева.

Обращение Жаркова стало ответом на открытое письмо главы Екатеринбургской епархии митрополита Кирилла схиигумену, в котором говорилось, что Сергий [Николай Романов] скрыл от церкви судимость за совершенное убийство.

Новость по теме
В РПЦ объяснили, как отец Сергий скрыл судимость за убийство. Он отсидел 13 лет

«Это ложь! В этот период, когда Николай Романов отбывал наказание в колонии, я являлся начальником этого учреждения. В сложное время, когда многие церкви были разрушены, мной было принято решение о строительстве храма в честь Святителя Николая Чудотворца на территории колонии. В строительстве храма принимал активнейшее участие Николай Романов», — говорится в письме Жаркова, который также добавил, что храм посещал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Позже, когда начальник колонии возглавил свердловский ГУФСИН, а Сергий освободился по УДО, последний пришел на личный прием к Жаркову и попросил оказать помощь определиться в какой-нибудь монастырь.

Глава ведомства передал просьбу архиепископу Викентию, который в то время был архиереем Екатеринбургской епархии. Тот решил направить Сергия трудником в Алапаевский мужской монастырь. «Владыка Викентий был информирован о судьбе Романова и о его осуждении за уголовное преступление», — добавил Жарков.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...