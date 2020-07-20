Экс-глава колонии, где сидел отец Сергий, заступился за схимонаха

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Глава ведомства передал просьбу архиепископу Викентию, который в то время был архиереем Екатеринбургской епархии. Тот решил направить Сергия трудником в Алапаевский мужской монастырь. «Владыка Викентий был информирован о судьбе Романова и о его осуждении за уголовное преступление», — добавил Жарков.

Позже, когда начальник колонии возглавил свердловский ГУФСИН, а Сергий освободился по УДО, последний пришел на личный прием к Жаркову и попросил оказать помощь определиться в какой-нибудь монастырь.

«Это ложь! В этот период, когда Николай Романов отбывал наказание в колонии, я являлся начальником этого учреждения. В сложное время, когда многие церкви были разрушены, мной было принято решение о строительстве храма в честь Святителя Николая Чудотворца на территории колонии. В строительстве храма принимал активнейшее участие Николай Романов», — говорится в письме Жаркова, который также добавил, что храм посещал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Обращение Жаркова стало ответом на открытое письмо главы Екатеринбургской епархии митрополита Кирилла схиигумену, в котором говорилось, что Сергий [Николай Романов] скрыл от церкви судимость за совершенное убийство.

Бывший глава свердловского ГУФСИН, генерал-майор Иван Жарков, который во время отбытия наказания схиигуменом Сергием в ИК-13 Нижнего Тагила руководил этой колонией, написал письмо в его поддержку. Заявление опубликовано на youtube-канале представителя Сергия — Всеволода Могучева.

Схиигумен Сергий не скрывал судимость за убийство, сказал Иван Жарков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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