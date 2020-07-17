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После этого административный суд приговорил его к штрафу в 90 тысяч рублей за отрицание COVID, 20 июля его ждет еще один административный суд — по статье об экстремизме, а полиция проводит проверку по заявлению на отца Сергия об оскорблении президента . На днях он потребовал от президента России передать ему власть в стране — после этого история вокруг схиигумена и его монастыря перешла в политическую плоскость: по данным URA.RU, ее взяли на контроль в администрации президента РФ. Власть рассматривает разные варианты действий , один из сценариев — позволить отцу Сергию и дальше выступать в амплуа блогера-фрика.

Также Квачков оценил шутку о том, что он, как организатор госпереворота, и отец Сергий, резко критикующий российские власти, «обменялись опытом». «В каждой шутке есть доля шутки», — посмеялся экс-полковник ГРУ.

Квачков сообщил журналистам, что после крестного хода в Среднеуральском монастыре намерен побывать на Ганиной Яме — посетить места, связанные с царской семьей. Также Квачков признался, что крестится как трехперстием, так и двуперстием, так как является старовером.

«Я приехал вчера — мы проговорили с отцом Сергия два часа — нашли взаимопонимание по всем вопросам», — сообщил агентству Квачков. Экс-полковник ГРУ назвал отца Сергия лидером духовного восстания в России и заявил, что, по его мнению, отец Сергей наведёт в стране порядок (если Путин передаст ему власть), даже быстрее, чем обещал: не за три дня, а за два.

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, отсидевший за попытку госпереворота, приехал в Среднеуральский женский монастырь поддержать опального схиигумена Сергия — передает с места событий корреспондент URA.RU.

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