К политическому скандалу в мэрии Шадринска подключили полицию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Отправленный в отставку председатель Шадринской городской думы Анатолий Черных 20 июля вызвал в мэрию полицию. Прибывшему сотруднику он заявил, что не может попасть в свой кабинет, так как кто-то поменял замок и опечатал двери. Об этом URA.RU рассказал правозащитник Александр Андрюков, который находился в мэрии во время визита полиции.

«Черных вызвал полицию. Зафиксировали факт, выяснили, кто опечатал [кабинет]», — рассказал Андрюков. Оказалось, что кабинет председателя думы опечатала администрация: «Только не понятно, на каком основании. Не вызвали его [Черных]. Представитель администрации говорит, что опечатала она по устному указанию вышестоящего руководства». По словам правозащитника, администрация не могла самовольно вскрывать и опечатывать кабинет председателя городской думы, так как это разные органы власти и юридические лица.

Визит сотрудника полиции Андрюков записал на видео. На видеозаписи участковый уполномоченный признал, что вскрывать и опечатывать кабинет должны в присутствии Черных, чтобы у него, как минимум, была возможность забрать свои вещи и документы.

«Да, вызывал [полицию], чтобы зафиксировать, что не могу в кабинет попасть. Заявление написал», — заявил URA.RU Черных. Он считает, что это самоуправство со стороны руководства городской администрации. «Это кабинет председателя думы. Там есть служебные документы. Неизвестно, кто и когда туда проникал», — пояснил политик. Он опасается, что часть документов могла пропасть.

В пресс-службе областного УМВД заявили, что прокомментируют информацию в ответ на официальный запрос (направлен в ведомство). В пресс-службе администрации Шадринска пообещали предоставить комментарии позже.

Двери в кабинет председателя Шадринской городской думы оказались опечатаны в понедельник утром, ранее сообщало URA.RU. С дверей также пропала табличка с фамилией Черных — в конце прошлой недели депутаты проголосовали за отставку спикера. Сам он считает это решение незаконным и уже написал заявления в суд, прокуратуру и СК. Политик предположил, что отставка — это месть главы города Виктора Ермишкина за его принципиальную позицию о незаконности премии, которую мэр выписал сам себе.