Анатолий Черных не сможет попасть в кабинет за документами и личными вещами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кабинет председателя Шадринской городской думы (Курганская область) Анатолия Черных, отправленного депутатами в отставку, опечатан. С двери убрана табличка с фамилией председателя, сообщили URA.RU собственные источники, близкие к городским властям.

«С утра опечатан кабинет Черных. На дверях больше нет таблички с фамилией», — заявил инсайдер. По его словам, это сделано по требованию главы города Виктора Ермишкина, который также возглавляет местное отделение «Единой России». Другой источник URA.RU высказал мнение, что кабинет опечатали, чтобы в него не смог попасть отправленный в отставку спикер гордумы: Черных ранее заявлял, что решение об отставке незаконно и он продолжит работу.

«Да, мой кабинет опечатан», — подтвердил URA.RU Черных. При этом он отметил, что не знает, кто и по какой причине опечатал кабинет.

Один из источников URA.RU пояснил, что кабинет должностного лица могут опечатать после его отставки, чтобы обеспечить сохранность имущества и документов. «Есть такая практика. Составляется опись имущества, затем кабинет закрывают и опечатывают, пока не назначат нового руководителя», — пояснил он.

В пресс-службе администрации Шадринска предложили обратиться за комментариями в городскую думу. В городской думе от комментариев отказались. Вместе с тем, на фотографиях, предоставленных URA.RU инсайдером, видно, что на двери председателя гордумы действительно нет таблички, а дверь в кабинет опечатана контрольно-организационным отделом администрации Шадринска. На официальном сайте муниципалитета Черных до сих пор числится председателем думы.

Черных отправили в отставку 16 июля. Он назвал такое решение незаконным и написал заявления в прокуратуру, суд и СК. Участники заседания рассказали, что вопрос об отставке инициировал Ермишкин, причины этого решения на заседании думы раскрывать не стали. В региональном отделении «Единой России» заявляют, что причиной отставки Черных стало его решение после проигрыша на предварительном внутрипартийном голосовании участвовать в выборах в новый состав гордумы самовыдвиженцем, а затем — от другой партии.

На дверях кабинета председателя Шадринской гордумы больше нет таблички с фамилией Фото предоставлено источником URA.RU

Кабинет председателя думы опечатан администрацией Шадринска Фото предоставлено источником URA.RU