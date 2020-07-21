Ущерб от паводка подсчитать пока сложно ФОТО: Instagram Евгения Куйвашева

Из-за наводнения возле города Михайловск (Нижне-Сергинский район) пострадала форелевая ферма «РыбаLOVE». Об этом URA.RU сообщили местные жители. Паводком вырвало садки с фермерской рыбой.

На самой ферме подтвердили факт ЧП. «У нас был ураган, садки отцепились от берега и уплыли, — рассказала сотрудница форелевой фермы. — Сейчас мы их выловили и закрепили».

«Сломало крепления, но у нас все садки связаны, и вся ферма целиком уплыла, но ее поймали, — уточнила директор по развитию фермы Екатерина Сбоева. — Могла пострадать рыба, которая находится в садках, — от этого зависит наш доход».

Оценить ущерб пока сложно — поднимать садки, чтобы проверить их на предмет повреждений, а также состояние рыбы пока нельзя. «Две недели была жара — температура воды еще высокая, кислорода в ней мало, рыба может погибнуть, — пояснила сотрудница фермы. — Ждем, пока похолодает».

Работники фермы смогли поймать уплывавшие садки и закрепить их Фото: со страницы Фермерская Форель РЫБАLOVE во «ВКонтакте»

Форелевую ферму «РыбаLOVE» создали местные предприниматели Евгений и Ольга Павленко. В июне ее прорекламировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев, рассказав о ней в своем Instagram, приведя ферму как пример бизнеса, который успешно развивается даже в период пандемии.

Накануне в городе Нижние Серги Свердловской области из-за обильных дождей вышла из берегов река Заставка: паводком затопило 231 жилой дом, в котором проживает 550 человек, эвакуировано 7 человек, пятеро (в том числе трое детей) размещены в пункте временного пребывания. В городе введен режим ЧС, отключено электричество, остановлен Нижнесергинский металлургический завод (производственная площадка «НЛМК-Урал»). На месте работают 390 спасателей и 59 единиц техники.