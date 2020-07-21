Россияне не смогут отдохнуть в дешевых турецких отелях

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Турция, море, горы, морское побережье
Недорогие отели Турции пока остаются закрытыми Фото: Нина Калинина © URA.RU
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В Турции в основном только пятизвездочные отели решили возобновить свою работу. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

«В эконом-сегменте на курортах очень мало отелей решились на открытие. <…> На первом этапе ожидаемого возобновления авиасообщения с Турцией туристам будут доступны в основном дорогие отели категории „пять звезд“», — передает RNS сообщение АТОР. По данным издания, сильного роста цен не ожидается, гостиницы готовы принимать туристов по ценам, объявленным еще зимой.

Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин сообщил, что стоимость на отдых в ряде турецких отелей повысилась на 10%. При этом стоимость авиабилетов сохраняется на уровне прошлого года. Он добавил, что отели в Турции прошли специальную сертификацию по безопасности. Если во время отдыха заболеет клиент гостиницы, ему будет незамедлительно оказан полный комплекс медицинских услуг, отметил Горин. Переговоры по возобновлению авиасообщения между Россией и Турцией начнут профильные ведомства двух стран. Такое решение приняли главы государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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