Источник назвал причину обыска в мэрии района ЯНАО

Силовиков заинтересовали предприятия-близнецы в Шурышкарском районе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Причиной обысков в администрации Шурышкарского района ЯНАО, которые прошли 20 июля, стали две работающие с мэрией компании, носящие одно название. По версии близкого к политическим кругам источника URA.RU, ямальские силовики считают, что с помощью фирм-близнецов чиновники выводили бюджетные деньги. Совокупная стоимость некоторых подрядов достигала десятков миллионов рублей.

Накануне URA.RU сообщало, что обыски были связаны с работой местного МУП «СпецТрансСервис». По данным инсайдера, в Шурышкарском районе существует компания с таким же именем, которая заключала договоры с местными властями. Согласно данным из открытых реестров, в районе действительно зарегистрированы две организации — МУП и ООО — с названием «СпецТрансСервис». При этом ООО открыто лишь два года назад, а МУП действует с 2011 года.

У организаций сходятся основные заказчики. Обе они выполняли контракты районного управления ЖКХ и мэрии села Мужи. Общая сумма договоров — от 20 млн до 139 млн рублей. Учредителем ООО «СпецТрансСервис» значится Сергей Шелементьев, он же выступает гендиректором. Это единственное открытое им предприятие. Примечательно, что вместе с Шелементьевым учредителем ООО является Виктор Литвин, бывший руководитель МУП «СпецТрансСервис». По версии источника URA.RU, эти факты указали силовикам на возможные махинации с контрактами. «Предположительно, речь может идти даже о выводе бюджетных средств», — пояснил собеседник.

Во время обыска особое внимание, как утверждает инсайдер, силовики уделили кабинетам главы района Андрея Головина и его первого заместителя Марата Маматулина. Кроме того, следователи побывали у Головина дома. По свидетельствам источника, из администрации его увозили в сопровождении бойцов спецназа. Следовал ли Головин на допрос, инсайдер не уточнил. В политических кругах ЯНАО главе уже предпрекают отставку. «Однозначно последний срок Головина, даже если не уволят досрочно», — предположил собеседник агентства.

Получить комментарий администрации Шурышкарского района к моменту публикации не удалось. URA.RU направило в мэрию письменный запрос, ответ на него пока не последовал.

Обыски в администрации Шурышкарского района ЯНАО прошли 20 июня. Чиновников подозревают в злоупотреблении служебным положением: по версии следствия, с 2017 по 2019 год они выдавали бюджетные средства компаниям, которые не могли быть выбраны в качестве подрядчиков. В результате бюджету был нанесен ущерб в размере порядка 300 млн рублей. В действиях сотрудников мэрии была выявлена корыстная составляющая.