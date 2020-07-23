Мишустин оценил состояние экономики России после пандемии. Что будет с нацпроектами

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Премьер заявил, что у России есть средства для реализации нацпроектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис в России

В России достаточно средств, чтобы реализовать все национальные проекты, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить все стратегические национальные цели и национальные проекты», — приводит слова главы правительства RT. Мишустин сказал, что фонд национального благосостояния к концу 2020 года должен быть не меньше 8 трлн рублей. А золотовалютные запасы России стабильны и сейчас превышают 570 млрд долларов.

При этом в правительстве признают, что пандемия коронавируса замедлила темпы экономического роста, сократила доходы всех уровней бюджета, а большинство граждан и компаний получили существенный урон. Однако уже собранные в бюджеты средства позволяют России «чувствовать себя комфортно и стабильно», уверен Мишустин.

По информации «Национальной службы новостей», доходы упали у каждого пятого россиянина, который работает по найму. Об этом уже доложили президенту РФ Владимиру Путину. Кремль, в свою очередь, рассчитывает до 2030 года повысить уровень жизни россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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