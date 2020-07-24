С 11 июля в Хабаровском крае проходят акции в защиту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств в 2004 и 2005 года, напоминает RT . Временно исполняющим обязанности губернатора назначен однопартиец Фургала Михаил Дегтярев. Сам бывший глава региона не одобряет массовые акции , которые проводятся в его поддержку. В Кремле считают, что протестные настроения хабаровчан могут быть полезны псевдооппозиционерам . А Дегтярев заявлял, что в ходе несанкционированных акций могут осуществляться провокации, в том числе от иностранных граждан, передает агентство Nation News .

Новым фактором для провокаций стал приезд в регион врио Хабаровского края Михаила Дегтярева, считает Федерова. «Некоторые силы внутри края хотят затруднить ему работу, показать, что он не справится», — резюмирует политолог.

«Это невозможно всерьез оценивать. Ни на чем не основанная провокация. Многие маргинальные политические силы пытаются получить выгоду из ситуации в Хабаровске. Видим, например, [блогера Алексея] Навального, который вылез из себя, пытаясь пристроиться к протестам», — сказала собеседница URA.RU. Ранее штаб Навального решил радикализировать протесты в регионе . Один из поводов так утверждать — сообщение об избиении их сотрудника Дмитрия Незовцева. Но, по словам Федоровой, подобные заявления не имеют под собой реальных общественных настроений на Дальнем Востоке.

В пятницу, 24 июля, в социальных сетях появилась информация о том, что митинги в Хабаровском крае могут спонсироваться с Украины. А зарубежные активисты настаивают на принадлежности Хабаровска Украине и требуют отделить регион от России, сообщает Life . Политолог Анна Федорова назвала такие заявления «медиахайпом» и «провокацией под шум СМИ».

Провокации, связанные с поиском украинского следа в митингах в Хабаровском крае, могут создавать маргинальные политические силы. Это в беседе с URA.RU предположила политолог Анна Федорова.

На митингах в Хабаровске могут спекулировать «маргинальные политические силы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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