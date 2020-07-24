Представитель Путина пояснил, кому выгодны митинги в Хабаровске

Митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края является питательной почвой для псевдоопозиционеров. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля во время конференц-колла.
«Акции являются питательной почвой для разных квази или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов, которые на этом кормятся и туда прилетели», — сказал Песков. По его словам, нельзя утверждать, что митинги в Хабаровске были организованы из-за рубежа. При этом представитель Кремля выразил уверенность, что со временем к акции присоединились иностранные элементы.
Ранее врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в ходе несанкционированных акций в регионе могут осуществляться провокации, передает агентство Nation News. Он добавил, что у правоохранительных органов есть неопровержимые доказательства того, что в митингах принимают участие «несколько иностранных граждан».
С 11 июля в Хабаровском крае проходят акции в защиту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств в 2004 и 2005 года, напоминает RT. Сам бывший глава региона не одобряет массовые протесты, которые проводятся в его поддержку. Его адвокат подчеркивает, что Фургал не имеет отношения к их организации. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходят на митинги в защиту арестованного губернатора за деньги.