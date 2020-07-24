Представитель Путина пояснил, кому выгодны митинги в Хабаровске

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Говорить о том, что митинги в Хабаровске были организованы из-за рубежа, нельзя, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края является питательной почвой для псевдоопозиционеров. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля во время конференц-колла.

«Акции являются питательной почвой для разных квази или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов, которые на этом кормятся и туда прилетели», — сказал Песков. По его словам, нельзя утверждать, что митинги в Хабаровске были организованы из-за рубежа. При этом представитель Кремля выразил уверенность, что со временем к акции присоединились иностранные элементы.

Ранее врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в ходе несанкционированных акций в регионе могут осуществляться провокации, передает агентство Nation News. Он добавил, что у правоохранительных органов есть неопровержимые доказательства того, что в митингах принимают участие «несколько иностранных граждан».

С 11 июля в Хабаровском крае проходят акции в защиту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств в 2004 и 2005 года, напоминает RT. Сам бывший глава региона не одобряет массовые протесты, которые проводятся в его поддержку. Его адвокат подчеркивает, что Фургал не имеет отношения к их организации. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходят на митинги в защиту арестованного губернатора за деньги.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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