Навального заподозрили в провокациях на митингах в Хабаровске

Дмитрий Низовцев заявил, что на него напали трое неизвестных (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Штаб блогера Алексея Навального хочет радикализировать протесты в Хабаровском крае. Один из поводов так утверждать — сообщение об избиении неизвестными их сотрудника Дмитрия Незовцева. Молодой человек заявил, что к нападению могут быть причастны «накаченные парни, осаживающие митингующих». Однако есть сомнения в реальности инцидента, пишет telegram-канал «НЕШПОРТ».

Как рассказал сам ведущий youtube-канала «Штаб Навального» Дмитрий Низовцев, при подходе к дому после съемок митинга в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала, на него было совершено нападение. «Глядя на этого 60-киллограммового персонажа, которого якобы били трое накаченных хабаровчан, довольно странно, что он внятно говорит и выглядит как после приема у стоматолога. Из последствий избиения лишь стесаны коленки, локоть и немного опухло лицо», — пишет telegram-канал «НЕШПОРТ». Там высказали мнение, что после описанного Низовцевым нападения, должны были остаться гематомы, переломы и более серьезные увечья.

Автор telegram-канала считает, что кураторам из федерального штаба Навального нужен контент, где митингующих избивают, однако на всех митингах полицейские ведут себя вежливо, и драк зафиксировано не было. В связи с этим Низовцеву «пришлось поваляться в грязи или банально нарваться на избиение со стороны местных гопников», говорится в сообщении «НЕШПОРТ».

С 11 июля в Хабаровской крае проходят митинги в поддержку задержанного по подозрению в организации двух убийств в 2004 и 2005 годах губернатора Сергея Фургала, передает «Национальная служба новостей». Глава региона был арестован 9 июля, напоминает RT. В Следственном комитете считают, что Фургал хотел избавиться от конкурентов по бизнесу. Врио главы Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев.