С 1 августа россияне смогут отправиться за границу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С начала августа в России начинает действовать ряд новых законов и изменений. В частности, в стране поднимутся цены на газ и изменятся требования по строительству.

С 1 августа Россия начинает восстанавливать международное авиасообщение. Открываются границы с Великобританией, Турцией и Танзанией. Рейсы будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В августе трем категориям пенсионеров увеличат выплаты. Индексации коснутся работающих пенсионеров — для них максимальная прибавка составит 279 рублей. Получателям накопительных пенсий выплаты повысят на 9,13%, а участникам программы софинансирования пенсионных накоплений — на 7,99%.

С 1 августа в России повысится стоимость природного газа на 3%. Предполагалось, что цены будут увеличены еще в июле, однако ФАС предложила отложить индексацию из-за осложнившейся экономической ситуации.

Также с начала августа в РФ сократится число строительных ГОСТов. Появится новый перечень стандартов для безопасного строительства. Новый документ будет меньше предыдущего — общее число требований снизится на 30%. При этом к объектам, которые начали строить до вступления в силу изменений, будут применяться прежние требования.

Позднее, с 24 августа, будет расширен тарифный коридор ОСАГО. Минимальная и максимальная стоимость полиса для физлиц изменится на 10%, для компаний — на 20%, для такси — на 30%. Предполагается, что изменения позволят более гибко устанавливать цены для водителей с разным уровнем риска.