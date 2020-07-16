В России с 1 августа вырастут цены на газ

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Клипарт. Екатеринбург, газ, конфорка
С 1 июля ФАС планировала повысить оптовые цены на газ для населения на 3% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Цены на газ для россиян вырастут с 1 августа. Об этом сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы.

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами», — говорится в приказе. Повысить оптовые цены на газ для населения на 3% ФАС собиралась еще с 1 июля, однако отложила этого решение.

Ранее сообщалось, что «Газпром» проиндексирует цены на газ для россиян и промышленности. Также рассматривается возможность повышения тарифов на транспорт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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