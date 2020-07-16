В России с 1 августа вырастут цены на газ

С 1 июля ФАС планировала повысить оптовые цены на газ для населения на 3%
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020
Цены на газ для россиян вырастут с 1 августа. Об этом сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы.
«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами», — говорится в приказе. Повысить оптовые цены на газ для населения на 3% ФАС собиралась еще с 1 июля, однако отложила этого решение.
Ранее сообщалось, что «Газпром» проиндексирует цены на газ для россиян и промышленности. Также рассматривается возможность повышения тарифов на транспорт.
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