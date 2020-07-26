В российском детском лагере произошла вспышка коронавируса

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Виды города. Курган, двор, дети, детская площадка, мальчики, качели
Лагерь возобновит работу после проведения санитарных мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пятеро сотрудников детского лагеря «Астраханские зори» заразились коронавирусом. Учреждение закрыто на карантин, сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

«Работники [зараженные коронавирусом] помещены в изолятор, при этом у них отсутствуют клинические симптомы заболевания. Дети и персонал лагеря осматриваются специалистами Приволжской и Камызякской районных больниц», — говорится в сообщении. Уточняется, что работа лагеря возобновится после проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, дети будут наблюдаться специалистами по месту жительства.

Ранее вспышки коронавируса были зафиксированы и в других российских лагерях. В Кемеровской области COVID-19 был выявлен у шести сотрудников лагеря «Лесная сказка», а в еще одном лагере Кузбасса «Сибирская сказка» инфекцию выявили у двух детей и четверых взрослых. Также коронавирус был выявлен у работника екатеринбургского лагеря «Красная гвоздика» и сотрудника детского лагеря «Факел» в Алапаевском районе Свердловской области.

На сегодняшний день коронавирус выявлен почти у 812,5 тысяч россиян. Вместе с тем количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 16 миллионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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