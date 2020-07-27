Пушков рассказал о главном страхе Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что Берлин и Париж не поддержат его отказ выполнять Минские соглашения. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
«[Зеленский] заявить Берлину и Парижу о своем отказе [выполнять Минское соглашения] боится — поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его», — написал Пушков в своем Twitter. По его словам, Зеленский не может и не хочет выполнять Минские соглашения. Сенатор отмечает, что президент Украины тянет время.
В четверг Зеленский сообщил, что власти Украины запрашивают более подробную расшифровку каждого пункта Минских соглашений. По его словам, подробности необходимы, чтобы определить, какие из условий может выполнить руководство страны, передает «