26 июля 2020

Пушков рассказал о главном страхе Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
По словам Пушкова, Зеленский не может и не хочет выполнять Минские соглашения Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что Берлин и Париж не поддержат его отказ выполнять Минские соглашения. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«[Зеленский] заявить Берлину и Парижу о своем отказе [выполнять Минское соглашения] боится — поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его», — написал Пушков в своем Twitter. По его словам, Зеленский не может и не хочет выполнять Минские соглашения. Сенатор отмечает, что президент Украины тянет время.

В четверг Зеленский сообщил, что власти Украины запрашивают более подробную расшифровку каждого пункта Минских соглашений. По его словам, подробности необходимы, чтобы определить, какие из условий может выполнить руководство страны, передает «Федеральное агентство новостей». Из-за этого его высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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