Пушков рассказал о главном страхе Зеленского

В четверг Зеленский сообщил, что власти Украины запрашивают более подробную расшифровку каждого пункта Минских соглашений. По его словам, подробности необходимы, чтобы определить, какие из условий может выполнить руководство страны, передает « Федеральное агентство новостей ». Из-за этого его высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«[Зеленский] заявить Берлину и Парижу о своем отказе [выполнять Минское соглашения] боится — поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его», — написал Пушков в своем Twitter. По его словам, Зеленский не может и не хочет выполнять Минские соглашения. Сенатор отмечает, что президент Украины тянет время.

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что Берлин и Париж не поддержат его отказ выполнять Минские соглашения. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

По словам Пушкова, Зеленский не может и не хочет выполнять Минские соглашения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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