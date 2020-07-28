Европа готовится ко второй волне коронавируса

Ранее бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения Клаус Штор высказал мнение, что до окончания пандемии будет три волны коронавируса . В результате, по его словам, потребуется около трех лет для того, чтобы антитела появились у 80% человек. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров рассказал о двух возможных судьбах коронавируса : либо он деградирует до уровня сезонного ОРВИ, либо по своей силе сравнится с сезонным гриппом

В Германии начинают обязательно тестировать на коронавирус тех, кто вернулся из стран, где ситуация с COVID-19 еще тяжелая. «Мы должны предотвратить ситуацию, когда возвращающиеся путешественники заражают других, создавая новые цепочки инфекций», — высказался глава минздрава ФРГ Йенс Шпан.

Власти Франции призывают людей носить маски и готовятся к возвращению масочного режима. Отмечается, что в Греции все еще действует штраф за нахождение без маски в людном месте — до 150 евро.

В Испании готовы вновь ввести жесткий карантин, если новую вспышку не удастся сдержать за 10 дней. «Сейчас впереди 10 важнейших дней лета, и в течение этого времени мы увидим, способным ли мы разобраться с ситуацией», — заявил председатель правительства Каталонии Ким Торра. По его словам, предотвратить вторую волну коронавируса можно только совместными усилиями граждан и властей.

«Постоянные новые вспышки заболевания делают все более реальной перспективу повторного введения ограничительных мер», — пишет издание. Отмечается, что отпуска европейцев делают приход второй волны коронавируса более реальным, потому что миллионы людей отправились в путешествие по Европе.

Европейские страны готовятся снова вводить карантин, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

В Греции все еще действует штраф за нахождение без маски в людном месте — до 150 евро Фото: Анна Майорова © URA.RU

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