27 июля 2020

Губернатор Чукотки госпитализирован с подозрением на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Высокинским горбольниц. Екатеринбург, больничный коридор, больница, цгб6
У главы Чукотки несколько дней не спадает температура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

После контакта с носителем коронавируса губернатор Чукотки Роман Копин госпитализирован в областную больницу. У чиновника уже несколько дней высокая температура.

«Несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования — пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лег в „Чукотскую окружную больницу“», — написал Копин на своей странице в Instargam. Свою госпитализацию губернатор воспринимает как возможность лично посмотреть на работу врачей и медсестер, а также оценить условия пребывания пациентов больницы.

Во вторник, 28 июля, еще один российский чиновник заразился COVID-19. Вице-спикер законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров объявил, что госпитализирован в Москве с ковидной пневмонией. А на прошлой неделе от коронвируса скончался глава министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

Сейчас в Европе готовятся ко второй волне заражения. Ожидается, что она будет серьезнее, чем первая, сообщает «Национальная служба новостей». А во Вьетнаме врачи нашли новый, более агрессивный тип COVID-19. По оценкам медиков, население планеты ждет три волны коронавируса.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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