Губернатор Чукотки госпитализирован с подозрением на коронавирус

После контакта с носителем коронавируса губернатор Чукотки Роман Копин госпитализирован в областную больницу. У чиновника уже несколько дней высокая температура.
«Несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования — пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лег в „Чукотскую окружную больницу“», — написал Копин на своей странице в Instargam. Свою госпитализацию губернатор воспринимает как возможность лично посмотреть на работу врачей и медсестер, а также оценить условия пребывания пациентов больницы.
Во вторник, 28 июля, еще один российский чиновник заразился COVID-19. Вице-спикер законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров объявил, что госпитализирован в Москве с ковидной пневмонией. А на прошлой неделе от коронвируса скончался глава министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев.
Сейчас в Европе готовятся ко второй волне заражения. Ожидается, что она будет серьезнее, чем первая, сообщает «Национальная служба новостей». А во Вьетнаме врачи нашли новый, более агрессивный тип COVID-19. По оценкам медиков, население планеты ждет три волны коронавируса.