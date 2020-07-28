В России от коронавируса умерли 150 человек за сутки

В России за последние сутки выявлено 5 395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 150 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
«Выявлено 5 395 новых случаев», — говорится в сообщении штаба. Умерли 150 человек, полностью вылечились 8 888. Днем ранее заразились 5 635 человек.
На первом месте по числу новых заражений за сутки остается Москва (+674), на втором месте Свердловская область (+209), на третьем ХМАО (+187). Среди регионов УрФО статистика по заболеваемости коронавирусом следующая: ЯНАО — +136, Челябинская область — +124, Тюменская область — +92, Пермский край — +73, Курганская область — +35.
Общее число заболевших в России составило 823 515 за все время пандемии. Умерли 13 504 человек. Вылечились 612 217.
Ранее глава РАН Александр Сергеев заявил, что вакцинацию россиян от коронавируса нужно начать не раньше 2021 года, сообщает «Общественное телевидение России». При этом он отметил, что люди из группы риска должны получить вакцину раньше.