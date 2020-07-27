В РАН назвали сроки, когда начнется массовая вакцинация от COVID

Массово вакцинировать людей нужно не раньше 2021 года, считает Александр Сергеев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Массовую вакцинацию от коронавируса нужно начинать не раньше 2021 года. С таким заявлением выступил глава Российской академии наук Александр Сергеев.

«Когда мы говорим о тотальной вакцинации населения в сотнях миллионов доз, это время не быстрое. Я бы сказал — если все будет нормально, то это, наверное, начало следующего года», — цитирует Сергеева РИА «Новости». Он отметил, что эти сроки называются для вакцинации всего населения, а группы риска и врачи должны будут получить вакцину быстрее.

Строить более оптимистичные прогнозы — неправильно, так как разработка и тестирование вакцины занимают долгое время, считает ученый. По словам Сергеева, если предполагается, что вакцина должна защищать пациента в течение определенного срока, то она должна тестироваться именно такой промежуток времени. За этот срок нужно изучить, как ведут себя антитела, подчеркнул Сергеев.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, рассказал, что свою безопасность доказали четыре российские вакцины против коронавируса, две из которых проходят финальные испытания. Глава Кабмина выразил надежду, что российская вакцина от COVID будет готова осенью, пишут «Дни.ру».