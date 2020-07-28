Иммунолог: попадет ли в Россию новый тип коронавируса из Вьетнама

Ученый заявил, что первая волна заражения еще не закончилась Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вспышка более агрессивной формы коронавируса во Вьетнаме и новый скачок заболевших в Европе — это продолжение еще первой волны пандемии. Это естественный процесс, который еще не закончился, рассказал в беседе с URA.RU заведующий лаборатории НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов.

На днях во вьетнамском городе Дананг и близлежащих провинциях зафиксировали вспышку. Местные врачи утверждают, что коронавирус стал агрессивнее: он быстрее размножается и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.

«Это одна и та же песня. Тогда хватило одну часть населения, теперь другую. Это не новая волна. Это естественный процесс, он не завершен до конца», — объяснил ученый. При этом он подчеркнул, что коронавирус может каждые две-три недели преобразовываться, но не изменяться кардинально.

Также Костинов вспомнил ситуацию с COVID-19 в странах Латинской Америки, где на прошлой неделе выросло число заболевших и погибших от инфекции. Иммунолог заверил, что даже если в России будут новые вспышки коронавируса, они будут менее опасными. «Спорят о вспышках в Иране или Латинской Америке: но там жара, у них другая иммунная система. Мы ее тренируем нашим климатом, где есть зима, весна, лето и осень», — сказал Костинов. Он заключил, что коронавирус не остановить — он будет распространяться, пока не пройдет массовая вакцинация населения или все люди не переболеют COVID-19.