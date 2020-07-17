В Курганской области продлили прогноз по аномальной жаре

Курганцы спасаются от жары на местных пляжах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аномальная жара задержится в Курганской области до 20 июля. Такую информацию разместили на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). До этого сообщалось, что аномальная жара продержится до 17 июля.

«По 20 июля по области и в Кургане ожидается аномально жаркая погода», — указано в сообщении. Среднесуточные температуры будут выше нормы на семь градусов и более. Местами максимальная температура воздуха достигнет +36-+37 градусов.

С 18 по 20 июля, по прогнозу, в области пройдут кратковременные дожди, а 20 июля они местами усилятся. 19 и 20 июля в регионе будут грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду.

В Курганской области аномальная жара началась с 6 июля. Из-за высоких температур в некоторых районах области начались проблемы с водой: Шумихинском, Петуховском, Белозерском, Сафакулевском, Половинском и Куртамышском.