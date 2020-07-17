16 июля 2020
15 июля 2020

В Курганской области продлили прогноз по аномальной жаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж «Голубые озера». Курган, голубые озера, плавание, отдых
Курганцы спасаются от жары на местных пляжах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аномальная жара задержится в Курганской области до 20 июля. Такую информацию разместили на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). До этого сообщалось, что аномальная жара продержится до 17 июля.

«По 20 июля по области и в Кургане ожидается аномально жаркая погода», — указано в сообщении. Среднесуточные температуры будут выше нормы на семь градусов и более. Местами максимальная температура воздуха достигнет +36-+37 градусов.

С 18 по 20 июля, по прогнозу, в области пройдут кратковременные дожди, а 20 июля они местами усилятся. 19 и 20 июля в регионе будут грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду.

В Курганской области аномальная жара началась с 6 июля. Из-за высоких температур в некоторых районах области начались проблемы с водой: Шумихинском, Петуховском, Белозерском, Сафакулевском, Половинском и Куртамышском.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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