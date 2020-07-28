Абхазия передумала открывать границы для туристов из России

Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии коронавируса, до 4 августа. Об этом свидетельствует распоряжения президента республики Аслана Бжании.
«Абхазия решила временно перекрыть границу с Россией с 8 апреля, после того как в республике обнаружили первого зараженного коронавирусом», — передает информацию распоряжения РБК.
Исключение составляют сотрудники дипломатических ведомств, военнослужащие Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и Объединенной российской военной базы, машинисты грузовых поездов, а также водители грузовиков, занимающиеся международными перевозками.
Неделю назад глава Абхазии обратился к правительству РФ с инициативой открыть границы для россиян. Он отмечал, что снять ограничения необходимо в том числе для открытия курортного сезона. Тогда абхазская сторона заявляла, что готова к открытию границ в любое время.
Ожидается, что в сентябре границы для российских туристов откроет Испания. А с 1 августа в России возобновится международное авиасообщение с Британией, Турцией и Танзанией. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
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