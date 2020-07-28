Абхазия передумала открывать границы для туристов из России

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В Абхазии решили повременить с открытием границ для россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии коронавируса, до 4 августа. Об этом свидетельствует распоряжения президента республики Аслана Бжании.

«Абхазия решила временно перекрыть границу с Россией с 8 апреля, после того как в республике обнаружили первого зараженного коронавирусом», — передает информацию распоряжения РБК.

Исключение составляют сотрудники дипломатических ведомств, военнослужащие Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и Объединенной российской военной базы, машинисты грузовых поездов, а также водители грузовиков, занимающиеся международными перевозками.

Неделю назад глава Абхазии обратился к правительству РФ с инициативой открыть границы для россиян. Он отмечал, что снять ограничения необходимо в том числе для открытия курортного сезона. Тогда абхазская сторона заявляла, что готова к открытию границ в любое время.

Ожидается, что в сентябре границы для российских туристов откроет Испания. А с 1 августа в России возобновится международное авиасообщение с Британией, Турцией и Танзанией. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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