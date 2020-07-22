Абхазия готова принять российских туристов

Абхазия готова открыть границы для российских туристов. С соответствующей инициативой президент республики Аслан Бжания обратился к правительству РФ.
«Основываясь на реальной эпидемиологической обстановке, президент Абхазии А.Г. Бжания обратился к руководству правительства РФ с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии», — цитирует сообщение кабмина республики РИА «Новости».
Отмечается, что снять ограничения стоит в том числе для открытия курортного сезона. Абхазская сторона готова к открытию границ в любое время, однако сейчас требуется ответ от российской стороны.
Чартерные рейсы за границу были отменены в конце марта из-за пандемии коронавируса. Голикова заявляла, что Россия готова к возобновлению авиасообщений с 15 июля со странами, в которых прирост числа заразившихся за сутки не превышает 1%. Однако туроператоры ожидают, что границы откроют в лучшем случае в конце сентября. Пессимистичный прогноз на открытие выездного туризма по наиболее популярным направлениям — это декабрь. Свою готовность открыть границы для туристов из РФ официально выразили восемь стран: Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.