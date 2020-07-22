Абхазия готова принять российских туристов

Отмечается, что снять ограничения стоит в том числе для открытия курортного сезона. Абхазская сторона готова к открытию границ в любое время, однако сейчас требуется ответ от российской стороны.

«Основываясь на реальной эпидемиологической обстановке, президент Абхазии А.Г. Бжания обратился к руководству правительства РФ с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии», — цитирует сообщение кабмина республики РИА «Новости».

Абхазия готова открыть границы для российских туристов. С соответствующей инициативой президент республики Аслан Бжания обратился к правительству РФ.

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