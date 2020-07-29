28 июля 2020

Онищенко предупредил об опасности отдыха в Турции

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Онищенко призвал россиян отказаться от полетов в Турцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Турции складывается неблагоприятная ситуация с COVID-19, отдых там опасен. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Там небезопасно, я это говорю с профессиональной точки зрения. В Турции серьезно не проверяют на наличие коронавируса, и обстановка внутри страны неблагоприятная», — цитирует врача Lenta.ru.

Онищенко напомнил, как многие россияне не могли вернуться в Россию, когда началась пандемия. Не исключено, что ситуация повторится. Эксперт призвал граждан воздержаться от отдыха в Турции. «Тут [в РФ] спокойнее и безопаснее», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России с 1 августа возобновятся перелеты в другие страны. Откроются международные рейсы из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Аэропорты, компании и иностранные авиавласти уже получили от Росавиации официальное уведомление о возобновлении авиасообщения, сообщает Nation News. Будут доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Спрос на авиабилеты вырос в 70 раз. Сильнее всего — на путешествия в Танзанию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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